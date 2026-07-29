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Парламент Алжира впервые возглавит женщина

Парламент Алжира избрал женщину на пост председателя. Ей стала Халида Буфедеш от правящей партии «Национальный фронт освобождения» (FLN), передает AFP.

Парламент Алжира избрал женщину на пост председателя. Ей стала Халида Буфедеш от правящей партии «Национальный фронт освобождения» (FLN), передает AFP.

Госпожа Буфедеш — аллерголог по образованию. Она представляет столицу Алжир и входит в состав центрального комитета FLN. До избрания в парламент она работала в местных органах власти.

Ранее в этом месяце в стране прошли парламентские выборы, на которых FLN получила 91 из 407 мандатов. Голосование прошло при исторически низкой явке, составившей всего 21%.

Халида Буфедеш возглавила законодательный орган с минимальным женским представительством за последние годы, отмечает AFP. Женщины заняли лишь 25 кресел (6% от общего числа депутатов). В предыдущем созыве парламента было 38 женщин, а в 2017 году, когда действовала система квотирования, — 118.