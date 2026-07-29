Парламент Алжира впервые возглавит женщина

Халида Буфедеш возглавила законодательный орган с минимальным женским представительством за последние годы, отмечает AFP. Женщины заняли лишь 25 кресел (6% от общего числа депутатов). В предыдущем созыве парламента было 38 женщин, а в 2017 году, когда действовала система квотирования, — 118.