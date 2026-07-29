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Разработчики дрондетекторов сообщили об опасности появления нового БПЛА Hornet

В компании-разработчике детекторов «Тень» заявили, что при использовании беспилотника участие человека сводится к минимуму.

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Применяемый ВСУ американский беспилотник Hornet может получить расширенные возможности роевого использования, сообщили ТАСС в российской компании-разработчике детекторов «Тень».

«Уже заявлено про Hornet-2. Он подразумевает переход к полноценному командному игроку полностью независимого цифрового роя. Испытания завершились в июне 2026 года в Испании. Это результат работы США и ЕС по созданию системы управления роями дронов под названием Hivemind, где участие человека сводится к минимуму», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас автономность дрона ограничена, а решение об ударе остается за оператором.

Ранее в компании сообщили ТАСС о способности детекторов «Тень» засекать дроны Hornet. Первые подтверждения применения украинскими военными БПЛА этого типа появились в марте.

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