Разработчики дрондетекторов сообщили об опасности появления нового БПЛА Hornet

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Применяемый ВСУ американский беспилотник Hornet может получить расширенные возможности роевого использования, сообщили ТАСС в российской компании-разработчике детекторов «Тень».
«Уже заявлено про Hornet-2. Он подразумевает переход к полноценному командному игроку полностью независимого цифрового роя. Испытания завершились в июне 2026 года в Испании. Это результат работы США и ЕС по созданию системы управления роями дронов под названием Hivemind, где участие человека сводится к минимуму», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас автономность дрона ограничена, а решение об ударе остается за оператором.
Ранее в компании сообщили ТАСС о способности детекторов «Тень» засекать дроны Hornet. Первые подтверждения применения украинскими военными БПЛА этого типа появились в марте.