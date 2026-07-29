«Киодо»: два человека погибли после взрыва в торговом центре в Японии

Две женщины погибли после взрыва в торговом центре на японском острове Кюсю, ещё одну женщину нашли без сознания. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на местные власти.
По данным издания, взрыв произошёл в торговом центре Aeon Mall Kumamoto после землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото.
Предварительно, причиной могла стать утечка газа. По информации экстренных служб, после обрушения второго этажа под завалами могут оставаться люди.
28 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Через некоторое время произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,1.