Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно

Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.