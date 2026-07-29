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Axios: Иран атаковал баллистическими ракетами базу США в Иордании

Иран выпустил баллистические ракеты в направлении американской военной базы в Иордании. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Иран выпустил баллистические ракеты в направлении американской военной базы в Иордании. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, ракеты были перехвачены.

«Это первый ракетный удар Ирана по американской базе в регионе с момента принятия президентом Трампом решения приостановить удары по исламской республике в пятницу», — добавил Равид.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время Вашингтон ведёт «очень дружественные» переговоры с Тегераном.

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