Пленный из ВСУ рассказал об отправке на передовую за вопросы о ротации

«Нас списали, оставили. Как только мы сказали про ротацию, и нас сразу отдали с Булавы (позывной командира — прим. ТАСС) в Лавину (позывной командира — прим. ТАСС), это у нас была пехота. Мы должны были с ребятами по четыре магазина и с одним “калашом” (автоматом Калашникова — прим. ТАСС) сидеть и наблюдать, сколько человек заходит [в Константиновку] не наших», — рассказал пленный.