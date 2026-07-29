Пленный из ВСУ рассказал об отправке на передовую за вопросы о ротации

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины отправляло военнослужащих на передовую с одним автоматом на несколько человек за вопросы о ротации. Об этом ТАСС рассказал военнопленный Александр Карин.
«Нас списали, оставили. Как только мы сказали про ротацию, и нас сразу отдали с Булавы (позывной командира — прим. ТАСС) в Лавину (позывной командира — прим. ТАСС), это у нас была пехота. Мы должны были с ребятами по четыре магазина и с одним “калашом” (автоматом Калашникова — прим. ТАСС) сидеть и наблюдать, сколько человек заходит [в Константиновку] не наших», — рассказал пленный.
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