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Иран ударил по базе США в Иордании после четырех дней перемирия

Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США, расположенной в Иордании, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Американские военные их перехватили, добавил он. Официально об атаке власти Ирана или США не сообщали.

Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США, расположенной в Иордании, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Американские военные их перехватили, добавил он. Официально об атаке власти Ирана или США не сообщали.

Стороны не обменивались ударами с пятницы, а до этого бомбили друг друга почти две недели подряд. США атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории исламской республики, Иран отвечал ударами по американским базам.

Президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу распорядился не наносить новые удары по Ирану, сообщали Axios и The New York Times. После этого господин Трамп говорил о возобновлении переговоров между странами, которые он назвал «очень дружественными». В МИД Ирана также сообщали, что страны продолжают вести диалог.

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