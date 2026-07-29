Иран ударил по базе США в Иордании после четырех дней перемирия

Президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу распорядился не наносить новые удары по Ирану, сообщали Axios и The New York Times. После этого господин Трамп говорил о возобновлении переговоров между странами, которые он назвал «очень дружественными». В МИД Ирана также сообщали, что страны продолжают вести диалог.