Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин

Как пояснил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа, таким образом американская сторона выразила протест против позиции Парижа. По его словам, французские власти слишком часто пытаются поучать другие страны, и Штаты не намерены поддерживать подобную риторику.
Поводом для разногласий послужило голосование в Генассамблее ООН по вопросу продления полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Его кандидатуру поддержали 144 государства, однако против выступили десять стран, среди которых оказались США, Россия, Израиль и КНДР. Еще 13 делегаций воздержались.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин обратил внимание на совпадение позиций Москвы и Вашингтона. По его оценке, в данном случае Россию и США объединил общий скепсис в отношении фигуры Тюрка.
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