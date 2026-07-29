Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин

Поводом для разногласий послужило голосование в Генассамблее ООН по вопросу продления полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Его кандидатуру поддержали 144 государства, однако против выступили десять стран, среди которых оказались США, Россия, Израиль и КНДР. Еще 13 делегаций воздержались.