В CENTCOM подтвердили атаку Ирана на американские силы на Ближнем Востоке

«Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) запустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении командования в соцсети X.
Утверждается, что все иранские ракеты были успешно перехвачены.
Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран выпустил баллистические ракеты в направлении американской военной базы в Иордании.
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