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В CENTCOM подтвердили атаку Ирана на американские силы на Ближнем Востоке

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили атаку Ирана на американские силы на Ближнем Востоке.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили атаку Ирана на американские силы на Ближнем Востоке.

«Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) запустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении командования в соцсети X.

Утверждается, что все иранские ракеты были успешно перехвачены.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран выпустил баллистические ракеты в направлении американской военной базы в Иордании.

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