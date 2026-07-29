Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CENTCOM подтвердило перехват иранских баллистических ракет

По информации ВС США, КСИР пытался атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало о перехвате иранских баллистических ракет.

Ранее корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американское должностное лицо сообщил, что Иран выпустил ракеты по военной базе США в Иордании.

«Сегодня в 17:45 по времени восточного побережья США (00:45 29 июля — прим. ТАСС) Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС) попытался осуществить неожиданную атаку на силы США на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены», — говорится в публикации CENTCOM в X.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше