CENTCOM подтвердило перехват иранских баллистических ракет

«Сегодня в 17:45 по времени восточного побережья США (00:45 29 июля — прим. ТАСС) Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС) попытался осуществить неожиданную атаку на силы США на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены», — говорится в публикации CENTCOM в X.