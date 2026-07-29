CENTCOM подтвердило перехват иранских баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало о перехвате иранских баллистических ракет.
Ранее корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американское должностное лицо сообщил, что Иран выпустил ракеты по военной базе США в Иордании.
«Сегодня в 17:45 по времени восточного побережья США (00:45 29 июля — прим. ТАСС) Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС) попытался осуществить неожиданную атаку на силы США на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены», — говорится в публикации CENTCOM в X.