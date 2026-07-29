Марочко: ВС РФ заняли лес западнее и юго-западнее Красного Лимана в ДНР

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские бойцы взяли под контроль лес западнее и юго-западнее Красного Лимана (украинское название — Лиман) в ДНР, этого не скрывает даже украинская пропаганда. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Западнее Красного Лимана и юго-западнее от города под наш контроль перешла обширная лесистая местность. В целом здесь мы начинаем потихоньку продвигаться и, естественно, данный факт фиксирует даже украинская пропаганда», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ больше не контролируют ни одного дома в Красном Лимане, но еще пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них.