Пленный Карин: командование ВСУ за вопросы о ротации отправляло на передовую

Украинское командование отправляло военнослужащих на передовую с одним автоматом на несколько человек после вопросов о ротации, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Карин.
По его словам, после обращения о ротации его подразделение передали в пехоту.
«Мы должны были с ребятами по четыре магазина и с одним “калашом” (автоматом Калашникова. — RT) сидеть и наблюдать, сколько человек заходит [в Константиновку] не наших», — заявил пленный ТАСС.
Ранее замначальника отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырёв, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, сообщил, что он вместе с сослуживцами попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ во время эвакуации с позиций.