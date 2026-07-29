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Пленный Карин: командование ВСУ за вопросы о ротации отправляло на передовую

Украинское командование отправляло военнослужащих на передовую с одним автоматом на несколько человек после вопросов о ротации, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Карин.

Украинское командование отправляло военнослужащих на передовую с одним автоматом на несколько человек после вопросов о ротации, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Карин.

По его словам, после обращения о ротации его подразделение передали в пехоту.

«Мы должны были с ребятами по четыре магазина и с одним “калашом” (автоматом Калашникова. — RT) сидеть и наблюдать, сколько человек заходит [в Константиновку] не наших», — заявил пленный ТАСС.

Ранее замначальника отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырёв, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, сообщил, что он вместе с сослуживцами попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ во время эвакуации с позиций.

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