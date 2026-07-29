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Марочко: ВС России взяли под контроль лес западнее Красного Лимана

Российские военные взяли под контроль лесной массив западнее и юго-западнее Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные взяли под контроль лесной массив западнее и юго-западнее Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В целом здесь мы начинаем потихоньку продвигаться и, естественно, данный факт фиксирует даже украинская пропаганда», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА, узлы связи и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.