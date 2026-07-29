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Сенат США утвердил Джея Клейтона на посту главы Нацразведки

Его кандидатуру поддержал 51 сенатор.

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США 28 июля утвердил назначение Джея Клейтона на должность директора американской Национальной разведки. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Кандидатуру Клейтона поддержал 51 сенатор, против выступили 47. Для его утверждения требовалось более 50 голосов.

Американский президент Дональд Трамп 11 июня заявил о выдвижении кандидатом на пост директора Нацразведки Клейтона, который ранее возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Директор Национальной разведки считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.

Клейтон 15 июля на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, утверждал, что Иран, Китай и Россия входят в число основных угроз безопасности США. Он также отметил, что не ожидает прекращения передачи данных Украине. Вместе с тем Клейтон допустил, что урегулирование украинского конфликта может привести к оттепели в российско-американских отношениях, а также к улучшению торгово-экономических связей Москвы и Вашингтона.

Сенатский спецкомитет по разведке 21 июля рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить кандидатуру Клейтона на упомянутый пост. 28 июля Сенат поддержал эту кандидатуру в ходе процедурного голосования.

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