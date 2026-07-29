Сенат США утвердил Джея Клейтона на посту главы Нацразведки

Клейтон 15 июля на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, утверждал, что Иран, Китай и Россия входят в число основных угроз безопасности США. Он также отметил, что не ожидает прекращения передачи данных Украине. Вместе с тем Клейтон допустил, что урегулирование украинского конфликта может привести к оттепели в российско-американских отношениях, а также к улучшению торгово-экономических связей Москвы и Вашингтона.