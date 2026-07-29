Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на судно Ирана

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике комментарии киевского режима о нападении на судно Ирана.
Он уточнил, что эти высказывания были надменными.
«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — написал Ульянов на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. По его словам, Иран требует от Украины возмещения ущерба после удара по торговому судну в акватории Каспийского моря, в результате которого погиб член экипажа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку Вооружённых сил Украины на торговое судно Ирана, она отметила, что Киев планирует расширить область террористической деятельности.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.