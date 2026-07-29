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Ульянов раскритиковал комментарии Киева о нападении на судно Ирана

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике комментарии Украины об атаке на судно Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике комментарии киевского режима о нападении на судно Ирана.

Он уточнил, что эти высказывания были надменными.

«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — написал Ульянов на своей странице в соцсети X*.

Он прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. По его словам, Иран требует от Украины возмещения ущерба после удара по торговому судну в акватории Каспийского моря, в результате которого погиб член экипажа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку Вооружённых сил Украины на торговое судно Ирана, она отметила, что Киев планирует расширить область террористической деятельности.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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