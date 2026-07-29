NYT: Иран рассматривал удар по Украине из-за атаки на судно в Каспийском море

Собеседники газеты ожидали, что Иран запустит по одному из украинских портов на Черном море баллистическую ракету малой мощности — «ради символического ответа», не пытаясь причинить большой ущерб. В Иране полагают, что это помогло бы завершить конфликт между странами, а западные чиновники заявили газете, что это могло бы обернуться еще большей эскалацией.