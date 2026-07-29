В Липецкой области задержали обвиняемого в пропаганде терроризма

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Уточняется, что в августе 2025 года фигурант разместил в открытом доступе в интернете материалы, которые, согласно результатам исследования, содержали оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности.
Обвиняемый задержан, вопрос о мере пресечения решается. Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД по Липецкой области совместно со следователями.
«Санкция ч. 2 ст. 205.2 УК России предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе УФСБ по Калужской области заявили о возбуждении уголовного дела о госизмене и организации террористической деятельности в отношении жителя региона.