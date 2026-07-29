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Сенат утвердил Джея Клейтона на пост главы Нацразведки США

Сенат США утвердил кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки. За его назначение проголосовал 51 сенатор, против выступили 47, сообщает CNN.

Сенат США утвердил кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки. За его назначение проголосовал 51 сенатор, против выступили 47, сообщает CNN.

«Клейтон… вступает в новую должность, унаследовав ослабленный аппарат, авторитет и значимость которого находятся на исторически низком уровне», — говорится в публикации.

Кандидатуру Клейтона на должность главы американского разведсообщества выдвинул президент США Дональд Трамп, говорится в статье.

22 мая стало известно, что Тулси Габбард подала в отставку с поста главы Нацразведки США.

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