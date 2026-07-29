В Сенате США прошел процедурное голосование законопроект о санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России 28 июля прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.
Голосование еще продолжается, но за сокращение дебатов по законопроекту выступили уже более 60 сенаторов. Этого достаточно, чтобы запланировать проведение окончательного голосования по нему.
Как сообщил ранее портал Punchbowl News, специализирующийся на освещении деятельности Конгресса, республиканцы, имеющие большинство в Сенате, рассчитывают перейти к окончательному голосованию по документу, «возможно, к концу недели».
Законопроект предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. Сенаторы предлагают ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.
Президент США Дональд Трамп 4 июля назвал высокими шансы на принятие этого законопроекта, но утверждал, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений документа.