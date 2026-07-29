Пленный из ВСУ сообщил о призывах командиров самовольно покидать воинские части

«Есть командиры, которые говорят не возвращаться (призывают самовольно покидать воинские части ВСУ — прим. ТАСС). Они соберут нас и говорят: пацаны, если вы хотите идти в СОЧ, (самовольное оставление части — прим. ТАСС) давайте сделаем так: мы вам даем три дня. Мы сами вас вывезем, посадим на поезд, и через три дня мы вас подаем в розыск. Нам не будет проблем, и вы не будете страдать», — рассказал пленный.