Пленный из ВСУ сообщил о призывах командиров самовольно покидать воинские части

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Командиры подразделений Вооруженных сил Украины призывали своих военнослужащих самовольно покидать воинские части. Они давали три дня, чтобы сбежавшие могли скрыться, рассказал ТАСС военнопленный Александр Карин.
«Есть командиры, которые говорят не возвращаться (призывают самовольно покидать воинские части ВСУ — прим. ТАСС). Они соберут нас и говорят: пацаны, если вы хотите идти в СОЧ, (самовольное оставление части — прим. ТАСС) давайте сделаем так: мы вам даем три дня. Мы сами вас вывезем, посадим на поезд, и через три дня мы вас подаем в розыск. Нам не будет проблем, и вы не будете страдать», — рассказал пленный.
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