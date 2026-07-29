Россия владеет почти половиной чернозема в мире

Помимо этого, порядка 40 миллионов гектаров чернозема находится в Аргентине, 39 миллионов — в Монголии, 34 миллиона — на Украине, 31 миллион — в США, 25 миллионов — в Колумбии, еще 13 миллионов и 12 миллионов гектаров — в Канаде и Мексике соответственно.