Россия владеет почти половиной чернозема в мире

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Почти половина мирового чернозема находится в России — порядка 327 миллионов гектаров, следом идут Казахстан и Китай — 108 миллионов и 50 миллионов гектаров соответственно, рассказал РИА Новости председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.
«Всего в мире насчитывается 725 миллионов гектаров черноземов, большая часть которых — в России (327 миллионов гектаров), это 45% мировых черноземов. В Казахстане 108 миллионов гектаров, Китае — 50 миллионов гектаров», — сообщил Коршунов.
По словам Коршунова, почти треть мировых черноземов обрабатывается, но большая часть этих почв остается с естественным почвенным покровом — лесами и лугами — 29% и 37% черноземов соответственно.
Он отметил, что из-за неустойчивых методов использования земли, чрезмерного применения химических удобрений и пестицидов большая часть мировых черноземов деградирует.