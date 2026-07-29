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Россия владеет почти половиной чернозема в мире

РИА Новости: Россия владеет почти половиной чернозема в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Почти половина мирового чернозема находится в России — порядка 327 миллионов гектаров, следом идут Казахстан и Китай — 108 миллионов и 50 миллионов гектаров соответственно, рассказал РИА Новости председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

«Всего в мире насчитывается 725 миллионов гектаров черноземов, большая часть которых — в России (327 миллионов гектаров), это 45% мировых черноземов. В Казахстане 108 миллионов гектаров, Китае — 50 миллионов гектаров», — сообщил Коршунов.

Помимо этого, порядка 40 миллионов гектаров чернозема находится в Аргентине, 39 миллионов — в Монголии, 34 миллиона — на Украине, 31 миллион — в США, 25 миллионов — в Колумбии, еще 13 миллионов и 12 миллионов гектаров — в Канаде и Мексике соответственно.

По словам Коршунова, почти треть мировых черноземов обрабатывается, но большая часть этих почв остается с естественным почвенным покровом — лесами и лугами — 29% и 37% черноземов соответственно.

Он отметил, что из-за неустойчивых методов использования земли, чрезмерного применения химических удобрений и пестицидов большая часть мировых черноземов деградирует.

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