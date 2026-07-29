Коллега рассказал о скончавшемся на Урале ученом Зенине

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице «ВКонтакте» сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. По данным Вегнера, ученый сделал замечание детям, которые ездили по опытным полям на квадроциклах, уничтожая посевы, позвонил их родителям и отвез к институту, чтобы передать им детей. Однако группа людей на четырех машинах, среди которых был отец детей, жестоко избили Зезина и его заместителя Александра Шанина, сообщил депутат. По его словам, в результате побоев и стресса сердце ученого не выдержало, и спустя несколько дней он скончался.