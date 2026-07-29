Пентагон: все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены

Все ракеты, якобы выпущенные Ираном по войскам Соединённых Штатов, были перехвачены, сообщает CENTCOM.
«Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Вооружённые силы США сохраняют бдительность и высокую степень готовности», — говорится в сообщении Центрального командования ВС Соединённых Штатов, которое опубликовано в соцсети X*.
По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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