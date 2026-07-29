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Женщина погибла при падении обломков ракеты на дом в Таганроге

Женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Женщина погибла, мужчина получил ранения в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее стало известно, что четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ на коммерческий объект и грузовик в Белгородской области.

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