В Таганроге эвакуируют жильцов дома, на который упали обломки ракеты

Жителей многоквартирного дома в Таганроге эвакуируют после падения обломков ракеты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он отметил, что для эвакуированных развернули пункт временного размещения.
Слюсарь также предупредил, что опасность атаки беспилотников в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.
В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, мужчина получил ранения.
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