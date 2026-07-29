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В Таганроге эвакуируют жильцов дома, на который упали обломки ракеты

Жителей многоквартирного дома в Таганроге эвакуируют после падения обломков ракеты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Жителей многоквартирного дома в Таганроге эвакуируют после падения обломков ракеты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что для эвакуированных развернули пункт временного размещения.

Слюсарь также предупредил, что опасность атаки беспилотников в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, мужчина получил ранения.

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