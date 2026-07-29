Швеция копирует разведку МИ6 для срочного изучения России

Швеция приступила к формированию новой гражданской разведывательной структуры, ориентированной на внешнеполитический анализ. Как пишет The Economist, моделью для нее станет британская МИ6. Решение продиктовано недовольством работой существующей военной разведки MUST, которую в Стокгольме считают недостаточно компетентной в оценке политической обстановки.
До настоящего момента у Швеции не было отдельной службы внешнеполитической разведки. Функции MUST ограничивались военной сферой и анализом вооружений. Однако, по мнению местных экспертов, это ведомство допустило просчеты в прогнозах, в том числе при оценке событий 2022 года — ему ставили в вину игнорирование политических, экономических и социальных аспектов.
Новое ведомство планируется подчинить правительству и тесно интегрировать с Министерством иностранных дел. Создание этой структуры укладывается в общеевропейский тренд наращивания разведывательных возможностей. Для России, отмечает издание, появление такого соседа с расширенным аналитическим потенциалом становится дополнительным фактором, требующим внимания.
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