Швеция копирует разведку МИ6 для срочного изучения России

До настоящего момента у Швеции не было отдельной службы внешнеполитической разведки. Функции MUST ограничивались военной сферой и анализом вооружений. Однако, по мнению местных экспертов, это ведомство допустило просчеты в прогнозах, в том числе при оценке событий 2022 года — ему ставили в вину игнорирование политических, экономических и социальных аспектов.