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Жители Вашингтона активно скупают российский квас на фоне жары

РИА Новости: жители Вашингтона активно скупают российский квас на фоне жары.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Жители Вашингтона активно скупают российский квас в разгар летнего сезона, выяснил корреспондент РИА Новости, изучивший полки нескольких русских магазинов в окрестностях американской столицы.

В июле Вашингтон накрыли несколько волн жаркой погоды. В течение нескольких дней температура устойчиво сохранялась в районе плюс 40 градусов. В этой связи власти настоятельно рекомендовали людям пить как можно больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Сейчас погода стабилизировалась, температура постепенно вернулась в норму, но по-прежнему остается высокой.

Как убедился корреспондент агентства, российский квас пользуется высоким спросом — полки с ним оказались полупустыми. Пластиковые бутылки российского кваса «Желтая бочка» емкостью 1,5 литра стоят в одном из магазинов 5,99 доллара (около 470 рублей). В другом магазине баночки 0,45 литра той же марки стоят 3,99 доллара (около 314 рублей).

Жителям Вашингтона доступны и другие прохладительные напитки из России. Например, есть минеральная вода «Ессентуки» номер 4 и 17, а также широкий ассортимент морсов и прочих напитков марки «Черноголовка». Кроме того, хорошо представлен лимонад «Аква Кристалл» нескольких видов. Стандартная бутылка 0,5 литра стоит 3,99 доллара.

Примечательно, что на многих бутылках наклеены этикетки с данными производителей и распространителей из стран СНГ. Требования американского законодательства также соблюдены: специальные наклейки на английском языке указывают состав, срок годности и прочую обязательную для рынка США информацию.

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