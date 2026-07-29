Ульянов назвал надменными первые комментарии Киева о нападении на судно Ирана

Первые комментарии Киева об атаке на иранское судно в Каспийском море были надменными. Украинская сторона изменила свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Такое мнение в соцсети X высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он прокомментировал публикацию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который написал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил его в том, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и Киев не стремится к эскалации.
При этом Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно.