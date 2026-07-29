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Ульянов назвал надменными первые комментарии Киева о нападении на судно Ирана

Первые комментарии Киева об атаке на иранское судно в Каспийском море были надменными. Украинская сторона изменила свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Первые комментарии Киева об атаке на иранское судно в Каспийском море были надменными. Украинская сторона изменила свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Такое мнение в соцсети X высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он прокомментировал публикацию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который написал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил его в том, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и Киев не стремится к эскалации.

При этом Аракчи заявил, что Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно.

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