Италия раскрыла долю в бюджете НАТО после требований поднять расходы

Тем временем бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис дал резкую оценку внутренней атмосфере в альянсе. Он сравнил отношения между членами блока с поссорившимися супругами и предложил на два года отказаться от встреч на высшем уровне, ограничившись совещаниями министров обороны. Поводом для такого заявления, по его мнению, стала последняя встреча в Анкаре, которая продемонстрировала ухудшение связей между США и остальными партнерами по НАТО — и, как полагает Ставридис, эта тенденция в обозримой перспективе вряд ли изменится.