МИД Ирана: Тегеран готов воевать ради контроля над Ормузским проливом

Господин Гарибабади подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Он рассказал, что Тегеран не принял предложение Маската о совместном контроле над маршрутом, а также отклонил идею привлечь к разминированию третьи страны.