Законопроект о санкциях против РФ прошёл процедурное голосование в Сенате США

Как ранее сообщал портал Punchbowl News, республиканцы, контролирующие верхнюю палату, рассчитывают завершить рассмотрение документа уже к концу текущей недели. Предлагаемый закон предусматривает введение персональных ограничений против высшего политического и военного руководства России, а также против государственных компаний. Кроме того, документ содержит положения о вторичных санкциях в отношении торговых партнёров Москвы. Отдельный пункт предлагает установить 100-процентные пошлины для стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.