Сенат США утвердил Джея Клейтона главой Национальной разведки

Во вторник в Сенате Конгресса США также состоялось процедурное голосование по законопроекту, предусматривающему расширение антироссийских ограничений. Хотя процесс голосования ещё не завершён, за сокращение дебатов по документу высказались уже более 60 сенаторов. Это число превышает необходимый минимум, что позволяет перейти к окончательному голосованию по законопроекту.