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Врачи спасли приморца с анафилактическим шоком, закрывшего внука от ос

Врачи спасли приморца с анафилактическим шоком, закрывшего внука от роя ос телом.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Врачи спасли 64-летнего приморца, чуть не погибшего от анафилактического шока, защищая 8-летнего внука от роя ос, сообщает пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 2.

Сергей гулял вместе с внуком, когда они случайно потревожили осиное гнездо. Чтобы спасти мальчика, дедушка отвлек рой на себя, дав внуку добежать до машины. В результате 64-летний мужчина получил множественные укусы. Он почти дошел до машины, но упал и потерял сознание.

«Скорая помощь доставила пациента в тяжелом состоянии — с критически низким давлением в состоянии анафилактического шока. Врачи экстренно начали интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать», — говорится в канале пресс-службы больницы на платформе «Макс».

В минздраве Приморья добавили, что в среду Сергея перевели из реанимации в профильное отделение. Лечение пока продолжается.