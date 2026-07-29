Врачи спасли приморца с анафилактическим шоком, закрывшего внука от ос

Сергей гулял вместе с внуком, когда они случайно потревожили осиное гнездо. Чтобы спасти мальчика, дедушка отвлек рой на себя, дав внуку добежать до машины. В результате 64-летний мужчина получил множественные укусы. Он почти дошел до машины, но упал и потерял сознание.