Мирошник: Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара и получения денег

«В сложившейся ситуации Зеленский использует это всё для пиара… Вот, мол, сейчас иранцы на нас будут нападать, что нужно делать вам, европейским партнёрам? (Я говорю с точки зрения Зеленского). Конечно же, дать денег Киеву!» — подчеркнул Мирошник в интервью ТАСС.