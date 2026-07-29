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Мирошник: Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара и получения денег

Владимир Зеленский использует любые методы, чтобы добиться дополнительной финансовой и военной помощи от европейских стран, а его недавние заявления об угрозе Украине со стороны Ирана преследуют ту же цель. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Владимир Зеленский использует любые методы, чтобы добиться дополнительной финансовой и военной помощи от европейских стран, а его недавние заявления об угрозе Украине со стороны Ирана преследуют ту же цель. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, любые действия и заявления Зеленского в конечном итоге сводятся к призывам выделить Киеву новые средства и вооружение.

«В сложившейся ситуации Зеленский использует это всё для пиара… Вот, мол, сейчас иранцы на нас будут нападать, что нужно делать вам, европейским партнёрам? (Я говорю с точки зрения Зеленского). Конечно же, дать денег Киеву!» — подчеркнул Мирошник в интервью ТАСС.

Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что Иран и КНДР уже «напали» на Украину.

Украина, напомним, 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один человек.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после атаки Украины.

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