Мирошник: Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара и получения денег

Владимир Зеленский использует любые методы, чтобы добиться дополнительной финансовой и военной помощи от европейских стран, а его недавние заявления об угрозе Украине со стороны Ирана преследуют ту же цель. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, любые действия и заявления Зеленского в конечном итоге сводятся к призывам выделить Киеву новые средства и вооружение.
«В сложившейся ситуации Зеленский использует это всё для пиара… Вот, мол, сейчас иранцы на нас будут нападать, что нужно делать вам, европейским партнёрам? (Я говорю с точки зрения Зеленского). Конечно же, дать денег Киеву!» — подчеркнул Мирошник в интервью ТАСС.
Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что Иран и КНДР уже «напали» на Украину.
Украина, напомним, 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один человек.
В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после атаки Украины.