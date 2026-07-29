Доля поляков, выступающих за скорейший прием Украины в ЕС, упала до 9%

Сторонников безотлагательного принятия Украины в ЕС сейчас насчитывается лишь 9% респондентов. Это самый низкий показатель с октября 2023 года — за это время он сократился на 9 процентных пунктов. Еще 41% опрошенных высказались за вступление, но «без спешки»: здесь падение оказалось еще более значительным — минус 15 пунктов по сравнению с позапрошлой осенью.