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Доля поляков, выступающих за скорейший прием Украины в ЕС, упала до 9%

В Польше зафиксирован рекордный уровень негативного отношения к перспективе членства Украины в Европейском союзе.

В Польше зафиксирован рекордный уровень негативного отношения к перспективе членства Украины в Европейском союзе. Такие данные обнародовала социологическая лаборатория CBOS по итогам опроса, проведенного в июле.

Сторонников безотлагательного принятия Украины в ЕС сейчас насчитывается лишь 9% респондентов. Это самый низкий показатель с октября 2023 года — за это время он сократился на 9 процентных пунктов. Еще 41% опрошенных высказались за вступление, но «без спешки»: здесь падение оказалось еще более значительным — минус 15 пунктов по сравнению с позапрошлой осенью.

При этом доля тех, кто категорически против членства Украины в союзе, достигла 40%. Такого результата за всю историю подобных замеров еще не было — рост составил рекордные 23 процентных пункта. Исследование проводили со 2 по 12 июля на репрезентативной выборке из 938 совершеннолетних поляков. Погрешность измерений не уточняется.

На этом фоне звучат и предыдущие заявления украинской стороны. Владимир Зеленский ранее требовал от Евросоюза принять страну в объединение уже в 2027 году. Однако в Брюсселе неоднократно напоминали о несоответствии украинского законодательства европейским нормам и ставили условием для рассмотрения заявки глубокое реформирование.

Глава евродипломатии Кая Каллас еще 15 февраля признавала, что государства — члены ЕС не готовы называть Киеву конкретную дату старта переговоров о присоединении. Часть европейских стран и вовсе выступают против включения Украины в состав сообщества.

Ранее мы писали: Италия раскрыла долю в бюджете НАТО после требований поднять расходы.

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