Сын пленного бойца ВСУ сбежал с Украины и ожидает встречи с отцом

«Я уехал за границу. Ты мне дал такую возможность. Я избавился от тех людей, которые меня держали при себе. И как только тебя обменяют, я тебя забираю к себе и всё. И на Украине ты больше жить не будешь», — заявил он, обращаясь к отцу.