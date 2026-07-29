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В Иране опровергли причастность к ударам по территории Саудовской Аравии

Иран отверг причастность Тегерана к пускам снарядов из других стран по целям на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство IRIB со ссылкой на источник в военных кругах.

Иран отверг причастность Тегерана к пускам снарядов из других стран по целям на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство IRIB со ссылкой на источник в военных кругах.

«Приписывание каких-либо действий против интересов США в регионе Исламской Республике Иран — это серьёзная ошибка в расчётах и результат недостаточной осведомлённости о ситуации в регионе», — отметил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на нефтяные объекты на востоке страны.

Он добавил, что дроны были запущены с территории Ирака подконтрольными Ирану формированиями.

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