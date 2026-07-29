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Аэропорт Сочи вновь обслуживает рейсы

Аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее стало известно, что аэропорты Саратова, Пензы и Тамбова временно не обслуживают рейсы.