Аэропорт Сочи вновь обслуживает рейсы

Аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что аэропорты Саратова, Пензы и Тамбова временно не обслуживают рейсы.
Аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.
Аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что аэропорты Саратова, Пензы и Тамбова временно не обслуживают рейсы.