ООН: миру грозит новая эпидемия ВИЧ из-за сокращения финансирования

Международная помощь на цели развития в 2025 году сократилась на рекордные 23%, а чистое международное финансирование программ по ВИЧ упало на 18% — с $8,8 млрд до $7,3 млрд (минимум почти за 20 лет). Это создало дефицит ресурсов в бедных странах, где до 90% программ профилактики зависели от внешних поступлений. В некоторых странах финансирование закупки презервативов и работы с группами риска сократилось на 50−85%.