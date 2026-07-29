Сенат утвердил Джея Клейтона на пост главы нацразведки США

Сенат Конгресса Соединённых Штатов утвердил прокурора Уолтера Джея Клейтона на пост директора нацразведки США.
Кандидатуру Клейтона поддержал 51 сенатор, 47 человек высказались против.
Напомним, пост директора нацразведки Соединённых Штатов занимала Тулси Габбард. В мае текущего года она заявила об отставке. По её словам, решение связано с болезнью супруга.
По информации Axios, Габбард перед уходом несколько месяцев находилась в «закулисной вражде» с Центральным разведывательным управлением США.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о назначении Уильяма Пулте временно исполняющим обязанности директора Нацразведки США.
По данным CNN, после назначения Пулте в Нацразведке Соединённых Штатов массовые увольнения. По словам демократов, Пулте недостаточно опытен в работе разведывательного сообщества.