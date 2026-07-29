Иран готов к войне за свои условия использования Ормузского пролива

Как полагает Казем Гарибабади, в случае утраты контроля над проливом успех в военной кампании не будет полным. Поэтому Тегеран готов к продолжению боевых действий для предотвращения такого развития событий.
Чиновник подтвердил, что в настоящее время с Оманом идут переговоры, касающиеся статуса Ормуза, однако диалог пока не привел к успеху. По его словам, в Тегеране не готовы к совместному контролю над маршрутом, предложение привлечь к разминированию другие страны также не было принято.
В целом в Иране хотят полного контроля над входом в пролив и частичного — над выходом; иначе его не откроют.
Как сообщают СМИ, один из обсуждаемых вариантов по проливу предусматривает открытие «среднего коридора». В настоящее время суда перемещаются либо севернее, у берегов Ирана, либо южнее, рядом с территорией Омана.