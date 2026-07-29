Иран готов к войне за свои условия использования Ормузского пролива

Чиновник подтвердил, что в настоящее время с Оманом идут переговоры, касающиеся статуса Ормуза, однако диалог пока не привел к успеху. По его словам, в Тегеране не готовы к совместному контролю над маршрутом, предложение привлечь к разминированию другие страны также не было принято.