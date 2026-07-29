Сенат США поддержал продвижение законопроекта о санкциях против России

Уточняется, что за процедурное решение проголосовали 86 сенаторов, против выступили 12.
«Это процедурное голосование, но руководство надеется, что сильная двухпартийная поддержка позволит ускорить процесс окончательного принятия законопроекта», — говорится в статье.
Законопроект предусматривает введение вторичных пошлин в размере 100% для стран, продолжающих закупать российские нефть и газ.
Кроме того, документ продлевает санкции в отношении Ирана, срок действия которых истекает в конце года.
Отмечается, что голосование состоялось после встречи сенаторов с Владимиром Зеленским и в день, когда в сенате почтили память Грэма.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы конгресса США от обеих партий согласовали новый пакет антироссийских санкций.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.