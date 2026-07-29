Китайские СМИ увидели в словах Путина предупреждение о гибели Украины

Особое внимание в статье уделено временному горизонту, который обозначил президент России. Журналисты напоминают, что сроки потери западных земель он назвал размыто — от одного года до пятнадцати лет. Этот диапазон, по их мнению, является серьезным предупредительным сигналом. Также в публикации указывается, что Киев чрезмерно рассчитывает на внешнюю помощь и пренебрегает дипломатическими каналами, что в итоге может обернуться для страны непредсказуемыми стратегическими рисками.