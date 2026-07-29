Китайское интернет-издание Sohu опубликовало материал, в котором проанализировало недавнее заявление президента России Владимира Путина, адресованное Украине. Журналисты расценили его как тревожный сигнал для Киева.
В центре внимания оказались слова российского лидера, прозвучавшие на встрече с военными моряками. Путин заявил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные территории. При этом он подчеркнул, что Россия долгое время выступала единственным гарантом территориальной целостности Украины, однако Киев предпочел объявить Москву врагом.
В редакции Sohu отмечают, что это высказывание можно трактовать как предупреждение о национальной катастрофе для Украины. По мнению обозревателей, Путин не склонен к эмоциональным оценкам и действует в рамках четких стратегических задач. Поэтому при прогнозировании судьбы Украины, полагают авторы, необходимо учитывать текущие геополитические сдвиги.
Особое внимание в статье уделено временному горизонту, который обозначил президент России. Журналисты напоминают, что сроки потери западных земель он назвал размыто — от одного года до пятнадцати лет. Этот диапазон, по их мнению, является серьезным предупредительным сигналом. Также в публикации указывается, что Киев чрезмерно рассчитывает на внешнюю помощь и пренебрегает дипломатическими каналами, что в итоге может обернуться для страны непредсказуемыми стратегическими рисками.
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