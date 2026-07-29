CENTCOM: США и Саудовская Аравия нанесли удары по целям в Ираке

Вооружённые силы США и Саудовской Аравии 28 июля нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Ирака, связанным с поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Как утверждает командование в соцсети X, целью ударов стали логистические объекты и склады вооружений группировок, которым Корпус стражей Исламской революции (КСИР) якобы поручил атаковать американских военных и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.
Отмечается, что удары стали ответом более чем на 30 атак беспилотниками за последние 72 часа.
Ранее официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на нефтяные объекты на востоке страны.
Он добавил, что дроны были запущены с территории Ирака подконтрольными Ирану формированиями.
В Иране опровергли причастность к атакам.