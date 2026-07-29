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В парламент Италии внесли резолюцию, касающуюся поставок оружия Украине

В парламенте Италии представили резолюцию, предусматривающую полный отказ от оказания военной помощи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Группа депутатов в нижней палате итальянского парламента выступила за полное прекращение военной помощи киевскому режиму и внесла на рассмотрение соответствующую резолюцию, написала газета Blitz Quotidiano (BQ).

С такой инициативой выступили представители оппозиционной партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale).

«Партия “Национальное будущее” (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев», — сказано в статье.

Один из законодателей пояснил, что санкции против России, которые согласовывает Рим, осложняют экономическую ситуацию в Италии и делают жизнь её жителей хуже. Депутат Эдоардо Зиелло подчеркнул, что резолюция требует немедленного прекращения всех поставок оружия Украине.

Авторы инициативы предлагают направить освободившиеся ресурсы на поддержку семей в Италии.

Напомним, 12 июля президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что часть стран НАТО на недавно прошедшем саммите Североатлантического альянса дала понять, что не планирует оказывать военную помощь киевскому режиму. Глава правительства отметил, что в их числе были Братислава, Прага и Будапешт.

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