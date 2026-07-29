Группа депутатов в нижней палате итальянского парламента выступила за полное прекращение военной помощи киевскому режиму и внесла на рассмотрение соответствующую резолюцию, написала газета Blitz Quotidiano (BQ).
С такой инициативой выступили представители оппозиционной партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale).
«Партия “Национальное будущее” (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев», — сказано в статье.
Один из законодателей пояснил, что санкции против России, которые согласовывает Рим, осложняют экономическую ситуацию в Италии и делают жизнь её жителей хуже. Депутат Эдоардо Зиелло подчеркнул, что резолюция требует немедленного прекращения всех поставок оружия Украине.
Авторы инициативы предлагают направить освободившиеся ресурсы на поддержку семей в Италии.