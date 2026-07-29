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В ГД считают, что ФРГ перебросила танки в Литву из-за своей агрессии против РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по евразийской интеграции Александр Бородай отметил, что батальон не является оборонительным вооружением.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Танковый батальон Германии переброшен в Литву, граничащую с Калининградской областью РФ, из-за агрессивных планов политических элит ФРГ против России. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Командование армии балтийской республики ранее сообщило о передислокации своим ходом танкового батальона Бундесвера примерно с 80 единицами техники в Литву из Германии, объяснив это апробацией альтернативы переброски, когда движение по железной дороге, морем или воздушным путем невозможно.

«Отчасти, это действительно так (для Германии — апробация альтернативы переброски — прим. ТАСС), плюс они накапливают более менее существенные силы бронетехники у границ России. Очевидно, это делается в связи с агрессивными планами Германии и всей Европы по отношению к России», — сказал собеседник агентства.

Агрессивные намерения Германии, по словам депутата ГД, подтверждаются тем, что танки, переброшенные ближе к РФ, не являются оборонительным вооружением.

«Танки — это основной инструмент прорыва с начала Второй мировой войны, танки в оборону не становятся», — уточнил Бородай.

Сухопутная передислокация по отобранному маршруту, как отметило командование армии Литвы, была осуществлена впервые.

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