В ГД считают, что ФРГ перебросила танки в Литву из-за своей агрессии против РФ

«Отчасти, это действительно так (для Германии — апробация альтернативы переброски — прим. ТАСС), плюс они накапливают более менее существенные силы бронетехники у границ России. Очевидно, это делается в связи с агрессивными планами Германии и всей Европы по отношению к России», — сказал собеседник агентства.