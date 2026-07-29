Пленный ВСУ из Константиновки изъявил желание остаться в России

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Военнопленный Вооруженных сил Украины из Константиновки Александр Карин пожелал остаться в России. По его словам, на Украине после обмена его могут убить, заявил ТАСС сам военнослужащий ВСУ.
«Я согласился перейти в Российскую Федерацию. У меня мать из Красноярского края, отец также из России, бабушка из России, тетка в России есть. Я согласился перейти в Россию. Если меня обменяют, то отправят обратно воевать против вас, либо меня убьют свои же», — рассказал пленный.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше