Пленный ВСУ из Константиновки изъявил желание остаться в России

«Я согласился перейти в Российскую Федерацию. У меня мать из Красноярского края, отец также из России, бабушка из России, тетка в России есть. Я согласился перейти в Россию. Если меня обменяют, то отправят обратно воевать против вас, либо меня убьют свои же», — рассказал пленный.