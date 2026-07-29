Церемония инаугурации первой женщины-президента прошла в Перу

В Перу состоялась историческая церемония — Кейко Фухимори официально стала первой женщиной, занявшей пост президента страны. Трансляцию вел национальный канал Peru TV.
Во время присяги 51-летняя политик произнесла традиционную клятву, пообещав добросовестно исполнять обязанности главы государства до 2031 года. На инаугурацию прибыли лидеры соседних стран: президент Аргентины Хавьер Милей, боливийский лидер Родриго Пас и чилийский президент Хосе Антонио Каст.
Фухимори — дочь бывшего президента Альберто Фухимори, который управлял страной с 1990 по 2000 год, а позже был осужден на 25 лет заключения за нарушения прав человека. Для самой Кейко это четвертая попытка добиться высшего поста: ранее она трижды проигрывала во вторых турах выборов — в 2011, 2016 и 2021 годах.
В своей программе новая глава государства делает ставку на жесткие методы в борьбе с преступностью. Она намерена привлекать военную разведку и другие армейские подразделения для подавления насилия и организованных группировок, а также передать управление тюремной системой военным на период ее полной реформы.
Экономический блок обещает поддержку производственных секторов — горнодобычи, энергетики и обрабатывающей промышленности. Целью заявлено повышение конкурентоспособности, создание рабочих мест и развитие предпринимательства. Во внешней политике Фухимори делает акцент на более тесное сотрудничество с США и правыми силами в регионе.
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