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В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что страна не стремится к эскалации

Саудовская Аравия не стремится к эскалации, однако будет отвечать на любую агрессию в свой адрес. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-майор Турки аль-Малики.

Саудовская Аравия не стремится к эскалации, однако будет отвечать на любую агрессию в свой адрес. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-майор Турки аль-Малики.

«Королевство подчёркивает, что оно не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, с которой столкнётся», — приводятся его слова на странице ведомства в соцсети X.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что Вооружённые силы Соединённых Штатов и Саудовской Аравии 28 июля нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Ирака, связанным с поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками.

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