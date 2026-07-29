В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что страна не стремится к эскалации

Саудовская Аравия не стремится к эскалации, однако будет отвечать на любую агрессию в свой адрес. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-майор Турки аль-Малики.
«Королевство подчёркивает, что оно не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, с которой столкнётся», — приводятся его слова на странице ведомства в соцсети X.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что Вооружённые силы Соединённых Штатов и Саудовской Аравии 28 июля нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Ирака, связанным с поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками.