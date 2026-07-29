Состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. В своем выступлении Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что за пять лет Государственная Дума приняла 2980 федеральных законов. Из внесенных законопроектов, по его словам, 47,3% были инициированы депутатами ГД, 10,8% — депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2% — членами Совета Федерации. Также он назвал три ключевых приоритета в работе Государственной Думы. Это, реализация Послания Президента и достижение национальных целей развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей, а также реализация повестки, которую формируют наши граждане на встречах.